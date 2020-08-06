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مصدر: «صراع محتدم» بين تياري الصدر والحكيم على هذا المنصب

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم الأربعاء، عن «صراع محتدم» بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار ‹الحكمة› بزعامة عمار الحكيم، على منصب رفيع في العاصمة بغداد.

وقال المصدر: «تشهد الأروقة السياسية حالياً، صراعاً محتدماً بين التيار الصدري وتيار الحكمة، على منصب أمين العاصمة بغداد، لما في هذا المنصب من أموال وصلاحيات كبيرة في التحكم بالمشاريع المهمة في العاصمة العراقية».

وبين المصدر الذي فضّل عدم الإشارة إلى هويته، أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوطات كبيرة من قبل تياري الصدر والحكيم، وهو حتى اللحظة يرفض اختيار أي شخصية مدعومة من أي جهة سياسية، بل يعمل على اختيار شخصية مستقلة من أهالي بغداد حصراً، لكن الضغوطات ربما تكون أقوى من طموحات الكاظمي».

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