موقع عالمي: العراق الخامس عالمياً والثاني عربياً من حيث حجم احتياطي النفط

احتل العراق المركز الخامس عالمياً والثاني عربياً من حيث أكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي النفط حسب مؤسسة تصنيفGFP العالمية.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها لعام 2020 أن “احتياطي العراق من النفط الخام بلغ 142 ملياراً و500 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالميا بعد كل من فنزويلا التي احتلت المرتبة الأولى وبمقدار 300 مليار و700 مليون برميل، تلتها السعودية ثانيا وبمقدار 266 ملياراً و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي كندا بالمرتبة الثالثة وبمقدار 169 ملياراً و700 مليون برميل، تليها بالمرتبة الرابعة ايران وبمقدار 158 ملياراً و400 مليون برميل”.

وأضافت، أن “العراق احتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية كأكبر احتياطي للنفط، لتأتي الكويت ثالثاً عربياً وبمقدار 101 مليار و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي الامارات العربية المتحدة رابعا بواقع 97 ملياراً و800 مليون برميل”.

وأعلنت وزارة النفط في عام 2017 عن ارتفاع حجم الاحتياطي العراقي الى 153 مليار برميل، فيما اشارت الى انها ستطلب من منظمة اوبك أعتماد ذلك.