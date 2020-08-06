هازارد يعود ويشارك في تدريبات ريال مدريد قبل مباراة مانشستر سيتي

عاد جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريـال مدريد، إدين هازارد، للمشاركة في التدريبات الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، قبل يومين فقط من مباراة مانشستر سيتي.

ويحل ريـال مدريد ضيفًا على ملعب “الاتحاد” بمدينة “مانشستر” لخوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “اربيل”.

أكمل ريـال مدريد حصته التدريبية الثالثة هذا الأسبوع تحت قيادة المدير الفني، زين الدين زيدان، وكان التركيز فيها على الشق البدني والاستحواذ على الكرة.

وشارك هازارد في تدريبات الصباح لكن مازالت هناك شكوك حول إمكانية تواجده في مباراة مانشستر سيتي لأنه مازال يشعر ببعض الإزعاج من كاحله الأيمن وسيتم حسم موقفه في اللحظات الأخيرة قبل المباراة.

وسيخوض ريـال مدريد آخر تدريباته الجماعية يوم غد، الخميس، قبل السفر إلى إنكلترا، وعندها سيتضح إذا كان سيشارك البلجيكي في أهم مباراة بالموسم بالنسبة لريال مدريد أم لا.