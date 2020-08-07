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أستشهاد ثلاثة جنود بهجوم داعشي شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني في ديالى ، الخميس، بسقوط جندي عراقي ضحية واصابة 3 اخرين بهجوم لداعش في أطراف قضاء خانقين.وقال المصدر ان “عناصر من داعش هاجموا نقطة عسكرية تابعة لفوج المغاوير الاول التابع لعمليات ديالى في قرية شيرك في اطراف خانقين بالهاونات واطلقوا النار على عناصر النقطة ما أسفر عن مقتل جندي واصابة 3 اخرين بجروح”. واكد المصدر ان قوات الجيش أطلقت النار على المهاجمين واشتبكت معهم، واجبرتهم على التراجع.وتعرضت مناطق اطراف خانقين “105 كم شمال شرق بعقوبة” خلال الأشهر الماضية الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين والعناصر امنية، وعزا مختصون أسباب الهجمات الى تسلل إرهابيين فارين من محافظات أخرى.

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