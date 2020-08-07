التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره أوليمبك ليون الفرنسي، اليوم الجمعة، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي اليوفي ونظيره الفرنسي في إياب دور الـ 16، على ملعب “آليانز ستاديوم”.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليون بهدف دون رد في فرنسا.

التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، بونوتش، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بينتانكور، بيانيتش، رابيو.

خط الهجوم: بيرنارديسكي، هيجواين، كريستيانو رونالدو.

اما التشكيلة المتوقعة لليون هي:

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: دينايير، مارسيلو، مارسال.

خط الوسط: دوبويس، كاكيري، جيمارايش، حسام عوار، كورنيه.

خط الهجوم: ديباي، ديمبلي.