الطائرات التركية تقصف قضاء ماوت في السليمانية

وقال كاميران حسن ، إن الطيران التركي قام بقصف قرية قاميش، التابعة للقضاء مرتين، ظهر اليوم، مشيراً إلى نشوب حرائق في القرية جراء القصف التركي المذكور.ولم يشر حسن إلى سقوط ضحايا بشرية جراء القصف التركي، لحد الآن.وفي 15 حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية جوية باسم “مخلب النسر” قالت إنها تستهدف من خلاله مواقع حزب العمال الكردستاني داخل أراضي إقليم كوردستان، وبعد يومين بدأت حملة برية باسم “مخلب النمر” في منطقة حفتانين في دهوك.وطالبت الحكومة العراقية مراراً تركيا بإيقاف عملياتها فوراً معتبرةً إياها “انتهاكاً للسيادة” كما استدعت السفير التركي وسلمته مذكرتي احتجاج، لكن تلك الدعوات كانت تقابل بالرفض الصريح من قبل أنقرة التي تقول إنها “تدافع عن نفسها” من هجمات حزب العمال.