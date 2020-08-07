الغضب يسيطر على بنزيما بعد تصريحات غوارديولا

كشف الصحفي الإسباني “إيدو أجيري” بـ برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، أنّ الفرنسي كريم بنزيما مُهاجم ريـال مدريد، شعر بالغضب من تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ريـال مدريد يحل ضيفًا مساء اليوم الجمعة على مانشستر سيتي، على ملعب “الاتحاد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد، عصر أمس الخميس، تحدث عن بنزيما وتألقه في الموسم الماضي من الدوري الإسباني، وهل تفوق على ميسي؟، حيث قال: “لاعب رائع، وكان مميزًا مع ليون مُنذ أنّ كنت مدربًا في برشلونة وحتى الآن، كان هنالك الكثير من المقارنات بين 20 لاعبًا قد ظهروا على الساحة وليونيل ميسي، وكريم واحد آخر من القائمة!”

وقال أجيري: “بنزيما كان غاضبًا، عندما سمع ما قاله بيب غوارديولا، ليس بسبب الكلمات في حد ذاتها، ولكن بسبب الطريقة التي استخدمها”.

وأضاف: “لقد قيل لي إنه حوّل هذا الغضب إلى دافع، لأنه لا يفهم كيف يمكن لـ غوارديولا التحدث بهذه الطريقة”.

وأنهى تصريحاته قائلًا: “كلمات بيب أغضبت بنزيما، وهو يريد تحقيق الفوز الليلة وإسكات (إخراس) غوارديولا”.