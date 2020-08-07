الفرقة الثامنة واستخباراتها يعثرون على عبوات ناسفة ومتفجرات لداعش في صحراء الشامية

وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الثاني اللواء 32 الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات الفرقة، من العثور على عبوات ناسفة ومتفجرات وصواريخ من مخلفات عصابات داعش في صحراء الشامية.