Posted on by

(بالفيديو) كادحة عراقية تحاول حرق نفسها قرب العتبة الحسينية في كربلاء

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل، اليوم الخميس، شريط فيديو يظهر إمرأة عراقية تحاول إضرام النار بجسدها، قرب العتبة الحسينية في مدينة كربلاء.

المواطنة العراقية، تظهر في الفيديو وهي تشكو سوء أحوالها وتوجه انتقادات حادة لزعماء الشيعة، مشيرة إلى أنهم يركضون وراء المناصب ولا يبالون لأوضاع الفقراء.

وتستنكر الكادحة العراقية في شريط الفيديو الذي ليس من الواضح تاريخ تسجيله بدقة، إقدام المسؤولين على إزالة بسطة تكسب من خلالها رزقها، دون أن يمد لها أحد من «أصحاب العمائم» يد العون منذ أشهر، وأنها لا تملك في جيبها حتى ألف دينار، حسب تعبيرها.

ومن ثم تحاول السيدة العراقية إضرام النار بجسدها قبل أن يتمكن المواطنون من إنقاذها في آخر لحظة.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close