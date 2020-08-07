(بالفيديو) كادحة عراقية تحاول حرق نفسها قرب العتبة الحسينية في كربلاء

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل، اليوم الخميس، شريط فيديو يظهر إمرأة عراقية تحاول إضرام النار بجسدها، قرب العتبة الحسينية في مدينة كربلاء.

المواطنة العراقية، تظهر في الفيديو وهي تشكو سوء أحوالها وتوجه انتقادات حادة لزعماء الشيعة، مشيرة إلى أنهم يركضون وراء المناصب ولا يبالون لأوضاع الفقراء.

وتستنكر الكادحة العراقية في شريط الفيديو الذي ليس من الواضح تاريخ تسجيله بدقة، إقدام المسؤولين على إزالة بسطة تكسب من خلالها رزقها، دون أن يمد لها أحد من «أصحاب العمائم» يد العون منذ أشهر، وأنها لا تملك في جيبها حتى ألف دينار، حسب تعبيرها.

ومن ثم تحاول السيدة العراقية إضرام النار بجسدها قبل أن يتمكن المواطنون من إنقاذها في آخر لحظة.