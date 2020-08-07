بعد كارثة بيروت.. العراق يعيد حساباته مع “الحاويات الخطيرة”

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر عدنان الوائلي، إنه تم تشكيل “لجنة عاجلة” لفحص الحاويات عالية الخطورة المتكدسة داخل المنافذ الحدودية.

وأوضح أن الحاويات التي سيشملها التحقيق تلك التي تحتوي على مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام، مثل نترات الأمونيوم، التي تسببت بالانفجار الهائل في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وأكد الوائلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في لبنان، وتجنب الدمار الذي خلفته هذه الانفجارات. وأضاف أن على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها بهذا الشأن خلال 72 ساعة.

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وأدت انفجارات متكررة خلال الفترة الماضية، في مخازن أسلحة ومواد متفجرة مخزنة في أحياء سكنية، إلى وقوع أضرار كبيرة في العراق.

وكشف الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت، وأسفر عن دمار شامل بمنطقة المرفأ ومقتل العشرات وإصابة الآلاف، عن خطورة مادة نترات الأمونيوم التي كانت وراء الكارثة.

وذكرت مصادر لبنانية متطابقة أن الانفجار الذي هز بيروت، ناجم عن انفجار مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، التي تستخدم سمادا زراعيا.

وتشير فداحة انفجار بيروت، إلى مدى خطورة نترات الأمونيوم، وكيف يمكن أن تتحول هذه المادة الكيميائية الزراعية إلى قنبلة قاتلة، في ظروف معينة.