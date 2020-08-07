بلاسخارت ووزير داخلية كوردستان يبحثان علاقات أربيل – بغداد وأوضاع ‹المتنازع عليها›

استقبل وزير خارجية إقليم كوردستان ريبر أحمد، مساء الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت.

خلال اللقاء، بحث الجانبان آخر تطورات مساعي حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأجمع الجانبان على ضرورة استمرار الحوارات بين حكومة الإقليم وبغداد استناداً إلى بنود الدستور العراقي، وتطبيع أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› وخصوصا كركوك وسنجار.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى بحث جهود إعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.