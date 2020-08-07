بيروتشيما …

1

المحارب الصنديد لا يسقط

يجتاز لهيب الرصاص ولا يحترق

بيروت

ام المحاربين الصناديد

2

لبنان القوي

هذه الكلمات خرجت من كوكب الآلام

لم تكن مصادفة لغوية

ولن تكون

3

1975 – 1990

ارقام رسمت انفوجرافيك الانفجار

لكنها استسلمت امام الجنوب ومرافىء الخلد

4

بيروتشيما

من أنتم

5

1982

وما زالت آهات ناي البرغوثي تحيي الرفاق

6

الى زنادقة الزمان ولقطائهم

النخيل امامكم

والأرز ورائكم

وما بينهما الوية وبيارق تحت الخنادق

7

لتشرين درويش وتموز درويش

أما بعد

من مرفأ الصخر والغصن والملح

سلام

للصخرتين

للغصنين

للملحين

إيفان علي عثمان

شاعر وكاتب

ملاحظة – الصورة بعدسة الشاعر والكاتب إيفان علي عثمان

2-8-2020

منطقة جبلية على بعد كيلومترات من قضاء العمادية