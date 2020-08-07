بيروتشيما …
1
المحارب الصنديد لا يسقط
يجتاز لهيب الرصاص ولا يحترق
بيروت
ام المحاربين الصناديد
2
لبنان القوي
هذه الكلمات خرجت من كوكب الآلام
لم تكن مصادفة لغوية
ولن تكون
3
1975 – 1990
ارقام رسمت انفوجرافيك الانفجار
لكنها استسلمت امام الجنوب ومرافىء الخلد
4
بيروتشيما
من أنتم
5
1982
وما زالت آهات ناي البرغوثي تحيي الرفاق
6
الى زنادقة الزمان ولقطائهم
النخيل امامكم
والأرز ورائكم
وما بينهما الوية وبيارق تحت الخنادق
7
لتشرين درويش وتموز درويش
أما بعد
من مرفأ الصخر والغصن والملح
سلام
للصخرتين
للغصنين
للملحين
إيفان علي عثمان
شاعر وكاتب
ملاحظة – الصورة بعدسة الشاعر والكاتب إيفان علي عثمان
2-8-2020
منطقة جبلية على بعد كيلومترات من قضاء العمادية