تأجيل امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية في اربيل

أعلنت المديرية العامة لتربية أربيل، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية في المحافظة جراء المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان، إنها “قررت تأجيل الامتحانات إلى 16 آب الجاري بعد أن كان مقررا اجراؤها يوم 9 آب”.

واضاف البيان ان “القرار جاء بعد تقييم الوضع الصحي واخذ رأي المحافظ والمديرية العامة لصحة اربيل ومديريات التربية في الاقضية التابعة اتخذ هذا القرار”.

كما قال مدير تربية غرب السليمانية بكر محمد خلال تصريح صحفي، ان “امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية في المحافظة لن يتم تأجيلها وستجرى في موعدها المحدد”.