خبير امني: مخاوف من تكرار كارثة بيروت في العراق

أكد الخبير الامني سرمد البياتي، اليوم الجمعة، ان الشعب العراقي بات يتخوف كثيراً من تكرار تفجيرمرفأ بيروت ، في العراق ، بسبب مخازن الاسلحة المنتشرة داخل المناطق السكنية.

واوضح البياتي ان ” تفجير لبنان اعاد الى اذهان العراقيين تفجيرات سابقة حصلت في مخازن الاسلحة في العراق كالتي حصلت في منطقتي مدينة الصدر والدورة في العاصمة بغداد”.

ولفت البياتي الى ان ” المطالبات عادت من جديد لاخلاء مخازن الاسلحة المتواجدة داخل المناطق السكنية واخراجها الى اماكن خارج المحافظات لمنع تكرار هكذا مآسي في العراق”.

وكان وزير النقل والمواصلات العراقي ناصر الشبلي، وجّه بجرد دقيق للمواد الموجودة في حرم الميناء والمخازن وبضمنها القابلة للاحتراق تحسباً لاي طارئ.

وذكر بيان للوزارة ، إن “وزير النقل ناصر حسين الشبلي اوعز الى الشركة العامة لموانئ العراق تزويد الوزارة بجرد تفصيلي ودقيق عن كافة المواد والحاويات الموجودة في المخازن او في حرم الميناء خلال مدة 72ساعة”.

مضيفاً ، ” سيكون الجرد بتحديد الجهات التي تعود اليها تلك المواد سواء كانت جهات حكومية او قطاع خاص مع تثبيت اشارة خاصة على المواد الكيمياوية او المشعة او القابلة للاحتراق التي تساعد على الانفجار او المفرقات والتي توجد عليها مشاكل او عوائق ولم يتم اخراجها من حوزة الميناء والتركيز على المواد التي مضى عليها سنة واحدة او اكثر”.