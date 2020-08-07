رسميًا.. برشلونة يُعلن عن رابع صفقاته الصيفية

أعلن نادي برشلونة المنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا عن رابع صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوفه لموسم 2020/2021.

وأصدر العملاق الكتالوني بيانًا رسميًا منذ قليل يفيد بالتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساو باولو، جوستافو مايا، البالغ من العمر فقط 19 عامًا.

ووقع مايا على عقد لمدة 5 سنوات تنتهي في يونيو 2025، وسيتم وضع شرط جزائي في عقد البرازيلي قيمته 300 مليون يورو.

وأكد برشلونة أن الصفقة قد تمت مع ساو باولو نظير 4.5 مليون يورو لينضم برازيلي جديد إلى كتيبة النادي الكتالوني، وسيلتحق بفريق ب للشباب.

الجدير بالذكر أن مايا هو الصفقة الرابعة لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الحالية، حيث سبق وضم النادي كلاً من ترينكاو (من سبورتنج براجا)، ماتيوس فيرنانديز (من بالميراس) وميراليم بيانيتش (من يوفنتوس).