غلوبال فاينانس: حصة الفرد العراقي من الناتج الإجمالي يبلغ اكثر من 18 الف دولار

كشفت مجلة “غلوبال فاينانس” ان حصة الفرد العراقي من الناتج الإجمالي يبلغ اكثر من 18 الف دولار خلال احصائية نشرتها عام 2020.
ووفقا للاحصائية التي نشرتها على موقعها إن “حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الاجمالي بلغ 18.025 الف دولار وهو بذلك يحتل المرتبة الـ 83 من اصل 192 دولة مدرجة في الاحصائية والسادس عربيا بعد كل من قطر والكويت والسعودية والبحرين وعمان”.
واضافت ان “قطر جاءت في المرتبة الأولى عالميا بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بـ132.886 ألف دولار، تلتها مكاو بواقع 114.363 ألف دولار، ثم لوكسمبورغ بـ108.951 ألف دولار، فيما تذيلت القائمة بورندي بـ 727 دولار.
واشارت مجلة “غلوبال فاينانس” الى إنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي، فسنستنتج أن أغنى الدول، هي التي لديها أكبر ناتج محلي إجمالي مثل الولايات المتحدة، الصين، اليابان، وألمانيا.
وهذا لا يعطي صورة واضحة عن الدولة فيما إذا كان أفرادها أغنياء، لكن عند توزيع الثروة على عدد السكان، وتحديدا تقسيم الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما على عدد سكانها، نعرف نصيب الفرد وتتضح هذا المسألة.