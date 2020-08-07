فيدال: ميسي سيقودنا لتحقيق دوري الأبطال في حالة واحدة فقط!

رفض أرتورو فيدال، نجم برشلونة الإسباني، الحديث عن أزمة آرثر ميلو مع النادي الكتالوني، كما أشاد بقائد البارسا، ليونيل ميسي.

ورفض آرثر الانضمام إلى تدريبات برشلونة قبل استئناف دوري أبطال أوروبا وهو ما أغضب إدارة النادي الكتالوني.

وقال فيدال، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إنه موضوع لا أريد التطرق إليه لأنني لا أعرف ما حدث معه، لدي الكثير من المودة والاحترام لآرثر، آمل أن ينتهي الأمر بشكل جيد”.

وأضاف الدولي التشيلي: “ليونيل ميسي؟ آنه شديد التركيز والتحفيز، نعلم أنه قائدنا وأفضل لاعب في العالم، إذا كان على ما يرام، فسوف يقودنا إلى اللقب، لكن يجب أن نساعده، علينا تحقيق أقصى استفادة منه”.

وبسؤاله عن الاجتماع الذي في غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة أمام ديبورتيفو ألافبس، أجاب: “هذه الاجتماعات خاصة ومن الصعب للغاية على اللاعب أن يتحدث عنها للإعلام”.

وأتم: “نعلم جميعًا ما حدث، والفرصة التي فقدناها للفوز بالدوري الإسباني، لذلك نحن الآن واضحون حول ضرورة الفوز بدوري الأبطال، سنقدم أرواحنا كي نكون أبطال أوروبا”.