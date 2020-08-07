نائب: وزير الصحة طرد ذوي العوق الشديد من مستشفى ابن القف وعلى الكاظمي التدخل

اتهم النائب رعد الدهلكي، الخميس، وزير الصحة بـ”طرد” ذوي العوق الشديد من مستشفى ابن القف، فيما دعا رئيس الوزراء الى التدخل ووضع حد لحالة التخبط التي يعيشها وزير الصحة في قراراته.

وقال الدهلكي في بيان انه “كما يبدو فان بقاع الارض ضاقت بما وسعت، فلم يجد وزير الصحة اي مكان لاستخدامه لايواء المصابين بوباء كورونا الا مستشفى ابن القف التي انشات في ثمانينات القرن الماضي لايواء ذوي العوق الشديد ممن اصاباتهم في الحبل الشوكي وبحاجة الى علاج طبيعي ورعاية باجهزة خاصة”، مبينا ان “دول العالم تتقدم في معالجة الحالات الحرجة الا العراق بوجود هكذا اشخاص نراه يتراجع الى الوراء ولا نعلم اين مفردة التكنوقراط في اختيار شخصية لقيادة وزارة تهتم بالامور الصحية والانسانية وهو يطرد مرضى لا حول لهم ولا قوة”.

واضاف الدهلكي، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عليه التدخل بشكل شخصي بهذا الامر، ووضع حد لهذا لتخبط، وتعفير وتعقيم مستشفى ابن القف فورا واعادة مرضاها لها، وفتح تحقيق تعلن نتائجه امام الراي العام بخلفيات هذه القرارات المتخبطة”، متسائلا “كيف نريد من الله ان يرحمنا ويرفع هذه المآسي عنا ونحن نقتل بعضنا ولا نرحم بهكذا ارواح لا حول لها ولا قوة”.