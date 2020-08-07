واشنطن تجدد تضامنها مع الكورد الإيزيديين

جدد وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو، الخميس، تضامنه مع الكورد الإيزيديين بمناسبة الذكرى السادسة للإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد إرهابيي تنظيم داعش.

ونقلت الخارجية الأمريكية عن بومبيو قوله: «أود أن أعبر عن تضامننا مع الطائفة الإيزيدية بمناسبة الذكرى السادسة لبداية الإبادة الجماعية من قبل داعش».

وأضاف عبر تويتر «بذلت إدارتنا الكثير لمساعدة العراقيين على التعافي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به».

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