وزارة الهجرة تكشف عن اصابة احد نازحي مخيم جم مشكو في محافظة دهوك ووزيرة الهجرة توجه باخذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الفايروس

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين تفاصيل جديدة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″ اليوم الاربعاء في مخيم جم مشكو للنازحين التابع الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” تم اكتشاف حالة اصابة بفايروس كورونا في مخيم جم مشكو للنازحين بمحافظة دهوك لرجل نازح يبلغ من العمر ٣٩ سنة ” مبينا انه تم عزل ثلاثون من الملامسين له بحسب التقرير الاولي الصادر من الجهات المختصة في المحافظة .

واضاف جهاكير انه بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تم اتخاذ التدابير والاجراءات الفورية وتعفير وتعقيم المخيم ، والمنع من الدخول والخروج من والى المخيم للحد من انتشار الفايروس .

هذا وقد اتخذت الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك لاخذ مسحات ونقل المريض وعزل الملامسين .