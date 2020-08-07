وفق قانون العقابي ” عليه السلام “

عباس العزاوي

كان يجب على العلماء المسلمين ان يتركوا الدين الإسلامي بعد حروب الرده وقطع رؤوس الصحابه

وكان يجب عليهم نبذ الإسلام وتدميره بعد مذبحة الطف في كربلاء.

وكان يجب عليهم شتم الإسلام والتبرىء من النبي بعد كوارث بني العباس ومجازرهم الدموية بالمسلمين

وكان يجب عليهم اعتناق البوذية بعد مذابح خراب الدين الايوبي بعد عملية الإبادة للعلوين في الدولة الفاطمية

وكان عليهم التخلي عن كل مايمت بصلة للدين عندما قتل العثمانيون الشيعة او الصفويون السنة.

وكان يجب على المثقفين السنه شتم الإسلام والشيوخ عندما قام الوهابيون بقتل الاف الشیعة في كربلاء والنجف مطلع القرن الماضي.

وكان يجب على مثقفي السنه ترك الله ورسوله بعد كوارث البعث والمقابر الجماعية وحلبجه والانفال والحروب المدمرة

وكان يجب على المسلمين ترك الإسلام والنبي بعد هذا التناحر الذي استمر 20 سنه من العمليات الإرهابية التي حدثت في أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا ووووو

مو هيج العدالة يارفيق لو بس انت عندك احساس عالي تجاه شاب حلق شعره شخص مستهتر واهانه!!!

وهل كرامة طفل اكرم عند إنسانيتك الجليلة من دماء المسلمين وكرامتهم وحياتهم.

لا والله ولكنها كلمة حق يراد بها باطل فأنت تشتم منذ زمن وهذه كانت مجرد مبرر لتنفس عن قذارات نفسك المريضه والدليل انك اعتذرت ممن قتل ونكل بالعراقيين اضعافا مضاعفه ومع الفارق الكبير بين الأحداث.