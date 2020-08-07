❮❯ التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم

يستقبل فريق مانشستر سيتي الإنكليزي نظيره ريـال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي السيتي والميرنجي على ملعب “الاتحاد” في إياب دور الـ 16 لدوري الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب حسمت بفوز مانشستر سيتي (2-1) على ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل ريـال مدريد.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، إيدير ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: هازارد، فينسيوس جونيور، بنزيما.

أما التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي فهي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، فرناندينيو، لابورت، كانسيلو.

خط الوسط: دي بروين، رودي، جوندوجان.

خط الهجوم: محرز، جيسوس، سترلينج.