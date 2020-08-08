الاستخبارات تلقي القبض على عصابة اتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الجمعة، إلقاء القبض على عصابة مكونة من سبعة أشخاص، تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان إنه “من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر، القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين ستة منهم نساء ورجل واحد في منطقة الشعب ضمن العاصمة بغداد”.

وأضافت أن المعتقلين “يمتهنون الاتجار بالأعضاء البشرية وممارسة أمور غير أخلاقية حيث القي القبض عليهم بالجرم المشهود أثناء ممارستهم جرمهم الشنيع”، لافتة إلى أنه “تم تدوين أقوالهم وتسليمهم بوصل استلام أصولي إلى الجهات المختصة”.