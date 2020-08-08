«الحكام» تستعين بـ«الفيفا» لضمان نجاح معسكر صربيا

معتز الشامي (دبي)

دخلت تحضيرات لجنة الحكام باتحاد الكرة، المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة من تجهيز قضاة الملاعب، لانطلاقة قوية للموسم المقبل، وذلك عبر التركيز على تكثيف الجوانب البدنية والفنية بالمعسكر الخارجي في صربيا، والذي ينطلق بعد غدٍ الاثنين ويستمر حتى 25 أغسطس المقبل، بمشاركة 67 حكماً، يمثلون قضاة دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى.

وتهدف اللجنة للارتقاء بمستوى أصحاب الصافرة لضمان تقديم أداء مميز، يعالج أخطاء الموسمين الماضيين، حيث يشتمل المعسكر الخارجي على 3 فترات تدريب يومياً، بواقع تدريبات في صالة الجيم صباحاً، وتتبعها محاضرات نظرية ظهراً، ثم التدريبات الفنية مساء في الملعب الملحق بمقر إقامة البعثة.

فيما تهتم اللجنة بتطوير أداء حكام تقنية الفار، في ظل الإجراءات الاحترازية المتوقع استمرارها لفترة أطول، والتي قد تشهد تقليص عدد طاقم الفار أو البحث عن وسائل أخرى تضمن المحافظة على التباعد الجسدي، ولو بالبحث عن غرفة تحكم مركزية بالملاعب التي تستضيف المباريات، ليتم استخدامها لطاقم الفار بدلاً من سيارة البث المخصصة لتلك التقنية، على اعتبار أن حجم السيارة لا يستوعب أعداد الطاقم، وهو ما سيحسم خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق بين اللجنة واتحاد الكرة والجهات المعنية.

من جهة ثانية، تواصلت اللجنة مع «الفيفا» لمد المعسكر بمحاضرين على أعلى مستوى، وقد يكون من بينهم السويسري ماسيمو بوساكا، مدير إدارة تطوير الحكام في «الفيفا»، كما ستتم دعوة حكم عالمي سابق ومحاضر دولي حالياً في «الفيفا»، وسبق له إدارة نهائي كأس العالم، لمنح الحكام محاضرات نظرية تراعي التعديلات الأخيرة على قانون اللعبة.

وتشير المتابعات إلى أن اللجنة ستسعى لزيادة عدد الحكام الجدد للموسم الجديد، وهناك نية لتصعيد ما يقارب 10 حكام بين ساحة وراية للمشاركة في مباريات دوري المحترفين، بالإضافة إلى خطة إضافية لزيادة أعداد حكام الفار، خصوصاً بعد التطوير الذي قامت به الإدارة الفنية للجنة في تكثيف المحاضرات النظرية والعملية لأطقم الفار، لرفع درجة جاهزيتهم للموسم الجديد.

وينتظر أن تقيم اللجنة دورة تقنية الفيديو «VAR» خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري لجميع حكام الدوري، حيث تم توجيه الدعوة للمحاضر الدولي ديفيد إليري، المدير الفني لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، للإشراف على محاور هذه الدورة، والتي سيتم خلالها مناقشة المستجدات كافة الخاصة بالتقنية، مع استعراض عدد الحالات التحكيمية.