العراق يعلن جرد 173 حاوية مواد كيمياوية “غير انفجارية” بميناء أم قصر

أعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن جرد 173 حاوية مواد كيماوية “غير انفجارية” مخزونة وضعت في ميناء أم قصر الشمالي “حسب التصنيف العالمي للخزن”، وذلك بعد تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان أصدرته وزارة النقل إنه “استناداً إلى إيعاز وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بتزويد الوزارة بجرد تفصيلي ودقيق عن كافة المواد والحاويات الموجودة في المخازن وبأقصى سرعة حيث تمت المباشرة بجرد المواد المخزونة في الموانئ تحسبا لأي طارئ”.

وأضاف الفرطوسي أن “عملية الجرد تمت وفق لجنة برئاسة الموانئ وعضوية المنافذ الحدودية والجمارك والأجهزة الأمنية لجرد المواد الكيماوية المخزونة في ميناء أم قصر الشمالي المصنفة من المرتبة 2 إلى 9 في مستوى خطورتها والتي تعد من المواد القابلة للاشتعال غير الانفجارية”.

وتابع أن “عدد الحاويات التي تضم مواد مخزونة بلغ نحو 138 حاوية في أحد مواقع الميناء، ونحو 35 حاوية في موقع آخر تم خزنها حسب التصنيف العالمي ضمن معايير السلامة الدولية”.

يذكر أن انفجاراً هائلاً وقع يوم الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا، فضلاً عن تسجيل خسائر مادية فادحة.