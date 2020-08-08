الكشف عن ملابسات جريمة قتل في ذي قار واعتقال المنفذ خلال ساعات

كشفت مديرية شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، عن ملابسات جريمة قتل في قضاء الشطرة، مؤكدة إلقاء القبض على الجاني خلال ساعات.

وقالت المديرية في بيان إنها تمكنت من “كشف ملابسات جريمة قتل أحد منتسبي شرطة نفط ذي قار في قضاء الشطرة، حيث وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل بإشرافه شخصيا وبمتابعة خاصة من مدير مكافحة إجرام ذي قار”.

وأضافت أنه “من خلال التحقيق وإجراء الكشف على محل الحادث والبحث عن واقع الجريمة وملابسات الحادث تم إلقاء القبض على المتهم خلال ساعات، ومن خلال التحقيق ومواجهته بالأدلة القاطعة اعترف بارتكاب الجريمة ليتم توقيفه وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي”.