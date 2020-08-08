(بالفيديو) شاهد كيف حرم مدافع ليون وحارسه يوفنتوس من هدفين محققين

ودّع فريق يوفنتوس الإيطالي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي، رغم فوزه في مواجهة الإياب على ملعبه “أليانز ستاديوم”، أمام ضيفه ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان مدافع ليون وحارس مرماه ، حرما يوفنتوس من هدفين محققين أخريين .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب “غروباما ستايديوم”، قد انتهت بتفوق الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

ولم يقدم فريق “السيدة العجوز” ما هو منتظر منه في الحصة الأولى، في الوقت الذي نجح فيه الزوار بأخذ الأسبقية من ركلة جزاء، نفذها بنجاح الهولندي ممفيس ديباي عند الدقيقة الـ12، ليصبح ثاني لاعب هولندي ينجح في تسجيل هدف في 6 مباريات على التوالي بدوري أبطال أوروبا، بعد مواطنه رود فان نيستلروي.

وبعد تألق الخط الخلفي للفريق الضيف ، ومن خلفهم حارس المرمى البرتغالي أنتوني لوبيز، جاء الرد عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء أيضا قبل نهاية الحصة الأولى، وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه من تسديدة صاروخية بعد مرور ساعة على اللعب ، ورغم تغييرات عدة ودخول للأرجنتيني باولو ديبالا الذي ترك المواجهة بعد دقائق بسبب تجدد إصابته، لم يتمكن أبناء المدرب ماوريسيو ساري من تبديل النتيجة ليبلغ الفريق الفرنسي الدور الـ8.