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ترامب يحظر التعامل مع الشركات الصينية المالكة لتطبيقي «تيك توك» و «وي تشات»

ترامب يحظر التعامل مع الشركات الصينية المالكة لتطبيقي «تيك توك» و «وي تشات»أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يمنع أي معاملات بين الشركات الأميركية والشركة الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» بدءا من 45 يوما، وهو أحدث إجراء في حملة الإدارة ضد التطبيق، حسب ماذكرت وكالة «بلومبيرغ». وبهذا القرار سيتعين على شركة «بايت دانس» الصينية سحب استثماراتها من «تيك توك»، أو مواجهة حظر العمل في الولايات المتحدة، وكان ترامب قد حدد سابقا موعدا نهائيا هو 15 سبتمبر لشركة «مايكروسوفت» أو أي شركة أميركية أخرى للاستحواذ على تطبيق «تيك توك» قبل أن ينتقل إلى حظره من العمل في الولايات المتحدة. وينص الأمر التنفيذي على أن انتشار تطبيقات الهاتف المحمول التي طورتها الشركة الصينية في الولايات المتحدة لا يزال يهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، ويجب اتخاذ إجراء للتصدي للتهديدات التي تمثلها مثل هذه التطبيقات وأبرزها «تيك توك» على وجه الخصوص. كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا آخر بتطبيق نفس الحظر على المعاملات مع المالكين الصينيين لتطبيق المراسلة «WeChat». وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إن «تيك توك» يجب أن تنهي عملياتها في الولايات المتحدة في 15 سبتمبر.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5791821

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