حذف الرسائل تلقائيًا.. تحديث جديد من واتساب لنظامي أندرويد وios

أطلق تطبيق المراسلات الفورية «واتساب»، تحديثًا جديدًا لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد وios، يسمى الرسائل ذاتية التدمير، على غرار تطبيقات المراسلة المنافسة الأخرى تيليجرام وسيجنال. ويجلب التحديث الأخير لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، خاصية جديدة تسمى الرسائل ذاتية التدمير، بعد عدة شهور من الإعلان عن بدء تطويرها، وفقا لمجلة «forbes». وتتيح الخاصية الجديد لمستخدمي واتساب ضبط مؤقت للرسائل بحيث يمكن حذف أي محادثة واختفائها تلقائيًا خلال فترة زمنية محددة، وعلى عكس الميزة الخاصة بتطبيق سيجنال والتي تسمح بضبط بمؤقت للرسائل لتختفي تلقائيا بعد المدة التي حددها المستخدم، بينما ميزة واتساب تجلب خيارًا واحدًا للمؤقت الذي يتيح حذف الرسائل المرسلة بعد أسبوع فقط. وتهدف خاصية واتساب الجديدة، إلى منع تراكم الرسائل غير المهمة الخاصة بتطبيق واتساب والتي تحتل مساحة تخزينية كبيرة من الهاتف، وستكون الخاصية الجديدة متاحة فقط لمسؤولي الدردشات الجماعية. ويعد «واتساب» احد أكثر تطبيقات التراسل انتشارا، وهو تطبيق تراسل فوري متعدد المنصات للهواتف الذكية، ويمكن للمستخدمين من خلاله إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو والوسائط، بالإضافة إلى الرسائل النصية. وتأسس WhatsApp في عام 2009، من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضاً)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقره في سانتا كلارا بكاليفورنيا.