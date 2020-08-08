خلية الإعلام تصدر توضيحاً بشأن العجلة التي ضبطت في ذي قار أمس

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، توضيحا بشأن العجلة المعدة للتفجير والتي تمكنت القوات الأمنية امس الخميس من ضبطها واعتقال سائقها في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصص متعددة بشأن موضوع العجلة التي ضبطت والقي القبض على سائقها في ناحية البطحاء بمحافظة ذي قار، ومن اجل احاطة الراي العام بالموقف الرسمي الدقيق نبين، انه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم 6 اب 2020 ضبطت مفارز من مديرية شؤون السيطرات الخارجية / مركز الشهيد نزار على الطريق السريع الدولي قرب نزلة السيد عباس الكوردي عجلة نوع مارك صفراء اللون تحمل لوحة التسجيل ( 28215/ نجف أجرة ) سائقها مِن مواليد 1973 يسكن محافظة ذي قار”.

واوضحت، أن “اثناء التفتيش الدقيق عثرت في صندوق العجلة على عبوتين محلية الصنع ومواد متفجرة واجهزة تفجير، وقد عملت مفارز مكافحة المتفجرات على تأمينها وقد جرى تسليم العجلة والسائق والمبرزات الجرمية الى مركز شرطة الشهيد نزار لإكمال التحقيق، وحالياً المتهم الملقى القبض عليه على ذمة التحقيق، وسنوافيكم بنتائج التحقيق لاحقاً”.