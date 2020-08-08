لأول مرة.. ثروة مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ تتجاوز 100 مليار دولار

رغم تراجع ثروة مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مارك زوكربيرغ مطلع العام الجاري، إلا أنه أستطاع تحقيق رفم قياسي جديد، حيث زادت ثروته لتسجل 100 مليار دولار. وتجاوز صافي ثروة مارك زوكربيرج، 100 مليار دولار للمرة الأولى، منذ إنشاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفقًا لما ذكرته وكالة «بلومبورج» الأمريكية. وزادت ثروة الشاب 22 مليار دولار لهذا العام، في حين سجل العام الماضي زيادة قدرها 22.7 مليار دولار، وفي مطلع العام الحالي، تراجعت ثروة زوكربيرج، نحو 4 مليارات دولار لتصل إلى 81 مليار دولار. يشار إلى أنه يوم 2 ديسمبر من عام 2015، أعلن مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان، تخليهما عن 99% من ثروتهما بعد أن رزقا ببنت أسمياها ماكس. وتعرضت شركة «فيسبوك»، لحملات مقاطعة، وسط اتهامات بعدم أخذ قرارات جادة في التعامل مع محتوى خطاب الكراهية، وكذلك وقف الشائعات والتضليل على منصتها. وكان عدد من الجمعيات المدافعة عن الحقوق المدنية، والمنظمة لحملة المقاطعة ضد شركة فيسبوك اعترضت على الأسلوب الذي تتعامل به الشركة، موضحين أنها لم تلتزم بجدول زمني لاستئصال خطاب الكراهية والتضليل. وقام عدد كبير من الشركات الكبرى بسحب إعلاناتها من فيسبوك، منها شركة فريزون، وهي أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، والتى أنفقت حوالي 2 مليون دولار للإعلان على مواقع فيسبوك في الشهر الماضي فقط، بالإضافة إلى شركة يونيليفر أحد أكبر المعلنين للشركة، وغيرها مما أدى إلى خسارة الشركة حوالى 7.2 مليار دولار في أيام قليلة. كما قررت شركات ستاربكس وكوكاكولا وغيرهما من الشركات العالمية الكبرى الانضمام لحملة المقاطعة نتيجة بسبب عدم استجابة الشركة لوقف خطاب الكراهية. يذكر أن موقع فيسبوك، رفض حذف منشور للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثار غضبًا كبيرًا بين المواطنين، بسبب الاحتجاجات الأخيرة، والتي يقول فيها أنه عندما «يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار»، مما اعتبره البعض تحريضًا على ما يحدث من احتجاجات عنيفة تشهدها الولايات المتحدة. Volume 0%