نائب يدعو الكاظمي الى تصحيح مسار التعيينات والاستناد للقوانين

دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اكمال خطوته في النزول الى المتظاهرين الخريجين بتصحيح مسار التعيينات والاستناد الى القوانين.

وقال العكيلي ان “خطوة نزول رئيس الوزراء الى الشارع والاستماع الى مشاكل الخريجين بل مشكلة الخريجين الوحيده هي التعيين، هي خطوة كبيرة”، مبينا ان “رئيس الوزراء عليه اكمال خطوته الكبيرة بتصحيح مسار التعيينات فلا يمكن شمول مجموعة دون اخرى وعدم الاعتماد على اي معايير قد يجعل الامور تنقلب عليه”.

واضاف، ان “ماقام به الكاظمي هو عمل رائع في مقابلة الخريجين ويجب ان يعزز بالمعايير لشمول العدالة والانصاف وعدم لعب الصدف دورا في التعيينات”، متساءلاً “هل نعتبر من حسن الصدف توجهه لهذا المكان دون غيره او ان من حسن الصدف تواجد مجموعة من الخريجين حينها والذين مضى على وجودهم في التظاهر اشهر في هذا المكان اوان يكون احد الخريجين قد تواجد صدفة ليوم واحد في التظاهرات لينال فرصة التعيين!؟”.

واشار الى، “اهمية اعتماد الية حقيقية ومنصفة وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي واعطاءه دوره بصورة صحيحة، بما يجعل من العدالة ان تكون الاولويات للانظمة التي يضعها مجلس الخدمة محل رضا من الجميع حتى لمن لم يتعين”، لافتا الى ان “مجلس النواب قد عدل قانون التقاعد ليعطي فرصة لتعيين ما لايقل عن ٢٠٨ الف درجة للمتعينين الجدد ، بالتالي فما نفع كل ذلك بتوفر هذا العدد من الدرجات الوظيفية وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي”.

وتابع العكيلي، :”اذا كانت ماتصدر من قوانين من مجلس النواب غير معمول بها من قبل رئاسة الوزراء اوغير مستفيدة منها الجهات التي من اجلها صوت على القانون، فما هي الحلول في راي الحكومة لاستيعاب الاف الخريجين، حيث اننا نعتقد ان ما اشرنا اليه من حلول فعلية ممكن ان تحل مشكلة الخريجين”، مشددا على ان “عدم الاستناد على القوانين وعدم التعامل معها سيجرنا الى مشاكل اخرى، فالحلول بايدي الجميع ومجلس النواب سهل المهمة على السلطة التنفيذية والعمل بها يرضي الجميع وسوف يحل جميع المشاكل المستقبلية”.

وبين العكيلي، اننا “ماذا سنفعل اذا بقينا على هذه الحالة وكل عام يتخرج الاف الطلبة بدون ان نعتمد الاليات القانونية، فحينها ستكون الامور اكثرتعقيدا”، داعيا الى “تفعيل قانون الخدمة الاتحادي وعلى السلطة التنفيذية عدم تعقيد الامور لان الحل لمشكلة الخريجين واضح من خلال تعديل قانون التقاعد وتفعيل مجلس الخدمة”.