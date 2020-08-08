نينوى تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» .. والصحة تكشف السبب‎

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة و297 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها المحافظة منذ بداية ظهور الوباء.

وقال مسؤول ملف «كورونا» في صحة نينوى محمد إسماعيل في تصريح لمراسل (باسنيوز): «مؤخراً، كان معدل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد -19) 100-150 إصابة يومياً، وعدد الفحوصات 270 فحص يومياً»، مشيراً إلى أن أن عدد الفحوصات اليوم زاد ليصبح 660 فحصاً وعدد الإصابات ارتفع إلى 297.

وأضاف أن «أهم أسباب هذه الزيادة هو التجمعات الكبيرة في الأيام الماضية قبل العيد، والزيارات خلال العيد والمصافحة والتقبيل وعدم لبس الكمامة … والأعراض تحتاج 5 إلى 7 أيام لتظهر بعد انتقال العدوى»، مبيناً أن ذلك نتيجة طبيعية للاستهتار بالمرض وعدم التصديق بوجوده.

وأشار إلى أنه «للخروج بأقل الخسائر يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية (لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون وعدم لمس الوجه والعين قبل غسل اليدين وتعقيم البيت بالكحول أو القاصر والإكثار من تناول الفواكة والخضراوات)».