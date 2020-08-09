آسايش السليمانية تعلن القبض على 6 من مسلحي داعش قدموا من محافظتين عراقيتين

وقالت القوات في بيان إنه “بعد مراقبة ومتابعة لقوات الاسايش وورود معلومات دقيقة وادلة على وجود ارهابيين يتخفون خلف هويات مزورة ويعملون في عدد من الحقول والمزارع، وبعد صدور امر من قاضي التحقيق، وبأمر من رئيس مؤسسة الاسايش في اقليم كردستان، نفذت قوات عمليات اسايش السليمانية وبالتعاون مع مديرية اسايش غرب السليمانية، حملات اعتقال للارهابيين في حدود جمجمال، اذ قامت وبتأريخ 8/4 القبض على الارهابيين ( ج. م 26 عاما، ئ. هـ 30 عاما، وهما من اهالي مدينة الفلوجة)”.

واضاف البيان أنه “خلال اعتقال الارهابي (م. هـ 29 عاما) والذي فر من قوات الاسايش الا ان القوات تمكنت من اعتقاله مرة ثانية وهو مصاب، الارهابي كان قد بايع تنظيم داعش الاجرامي في العام 2014 وشارك بعمليات ارهابية مسلحة للتنظيم”.

واشار إلى أنه “بتأريخ 5/8 القت قوات الاسايش خلال عمليتين منفصلتين القبض على 3 ارهابيين في حدود ناحية ( بردةقارمان) وداخل مدينة جمجمال والذين كان لهم اتصال بتنظيم داعش الارهابي وهم كل من (ع.م 31 عاما وهما من اهالي المحمودية) (ع. ع 22 عاما، ع. د 19 عاما من اهالي العاصمة بغداد)، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم ليتم تقديمهم إلى العدالة”.

وتابع البيان أنه “بحسب المعلومات المستحصلة من الارهابيين المعتقلين، تبين انهم قدموا من جنوب العراق وهربوا ليكونوا ملاذا لهم في جمجمال وان يجدوا طريقة اتصال مع عدد من الخلايا السرية لتنظيمات داعش المجرمة لاعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ مخططاتهم الارهابية، الا انه وقبل بدء مخططتهم تم كشفهم واعتقالهم”.