الحكومة تخفف إجراءات الحظر وإصابات كورونا تتخطى الـ147 ألف

خففت الحكومة، أمس السبت اجراءات حظر التجوال من الشامل الى الجزئي مع شمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام. جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واشارت الوثيقة الى ان الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة سيكون بنسبة 25% ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة، على أن يعاد النظر بالحظر الجزئي بعد الـ15 من الشهر. يأتي هذا التمديد بعد ارتفاع معدل الإصابات بكورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 3325 إصابة، و74 وفاة بالفايروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة تلقته (المدى) أنه تم فحص (17125) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1127383)”. وسجلت الوزارة في بيانها (2307)، حالة شفاء في العراق توزعت في بغداد / الرصافة 351، بغداد / الكرخ 447، مدينة الطب 81، النجف الاشرف 51، السليمانية 44، اربيل 85، دهوك 30، كربلاء 228، كركوك 64، ديالى 136، واسط 118، البصرة 152، ميسان 54، بابل 171، الديوانية 123، ذي قار 50، الانبار 42، ونينوى 80. وحسب البيان فقد سجلت البلاد 3325 إصابة جديدة بفايروس كورونا توزعت في بغداد الرصافة 342، بغداد الكرخ 308، مدينة الطب 49، النجف 269، السليمانية 104، اربيل 259، دهوك 50، كربلاء، 239، كركوك 293، ديالى 106، واسط 196، البصرة 297، ميسان 87، بابل 241، الديوانية 110، ذي قار 34، الانبار 60، المثنى 63، نينوى 121، وصلاح الدين 97. وبلغت أعداد الوفيات في عموم محافظات العراق 74 حالة توزعت في بغداد الرصافة 8، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب 7، السليمانية 4، اربيل 8، كربلاء 4، كركوك 4، ديالى 1، واسط 1، البصرة 10، ميسان 3، بابل 5، الديوانية 1، ذي قار 2، المثنى 4، الانبار 1، نينوى 6، صلاح الدين 1. بهذا يصل مجموع حالات الشفاء في العراق منذ بداية الوباء، إلى 105504، ومجموع إصابات يبلغ 147389، في حين يرتفع عدد الوفيات إلى 5310 شخصًا.