الساعدي يحدد المناطق التي ينتشر فيها داعش بالعراق ويتحدث عن استراتيجية مواجهة الارهاب

أعلنت قوات آسايش السليمانية، والمرتبطة بمؤسسة آسايش الاقليم، اليوم السبت، اعتقالها عدد من عناصر تنظيم داعش في حدود قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.
وقالت القوات في بيان إنه “بعد مراقبة عناصر تنظيم داعش ….
أعلنت قوات آسايش السليمانية، والمرتبطة بمؤسسة آسايش الاقليم، اليوم السبت، اعتقالها عدد من عناصر تنظيم داعش في حدود قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.
وقالت القوات في بيان إنه “بعد مراقبة عناصر تنظيم داعش ….
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