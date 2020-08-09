الكمارك تمهل أصحاب الحاويات الكيمياوية يومين لتخليصها

طالبت الهيئة العامة للكمارك، أمس السبت، أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية بالمضي في تخليص بضائعهم، مهددةً بمصادرتها خلال يومين.

يأتي هذا بعد أيام من انفجار ضخم في مرفأ بيروت إثر انفجار نترات الأمونيوم، والذي أسفر عن مقتل 160 شخصًا وإصابة 6 آلاف آخرين، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض بجانب دمار مادي هائل. وقالت الهيئة في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه إنها تدعو أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية ومواد ذات استخدام مزدوج في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية والتي تعود للقطاعين العام والخاص الى مراجعة الموانئ العراقية المختصة لتخليص بضائعهم من حوزة الكمارك. وأمهلت الكمارك، أصحاب تلك الحاويات مدة يومين تبدأ من يوم غد الأحد الموافق 2020/8/9. وأشارت إلى أنه بخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الحاويات ومصادرتها لحساب خزينة الدولة. وكانت وزارة النقل، قد وجهت الخميس الماضي، بإجراء جرد دقيق للمواد والحاويات في المخازن والموانئ وبضمنها القابلة للاحتراق تحسبًا لأي طارئ خلال 72 ساعة. وشمل الجرد تحديد الجهات التي تعود اليها تلك المواد سواء كانت جهات حكومية او قطاع خاص.