الناصرية .. متظاهرون يحرقون مقر فصيل شيعي مسلح مقرب من إيران

أضرم العشرات من المتظاهرين ، السبت ، النيران في مقر فصيل شيعي مسلح مقرب من إيران بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، جنوبي العراق .

شهود عيان ونشطاء على مواقع التواصل ، أشاروا الى ان العشرات من المتظاهرين أضرموا النيران في مقر ميليشيا حركة أنصار الله الأوفياء بمدينة الناصرية ، قبل ان تتدخل فرق الدفاع المدني لمحاولة السيطرة على النيران في المقر الذي احترق بشكل شبه كامل .

و”حركة أنصار الله الأوفياء” أحد فصائل ميليشيات “الحشد الشعبي” المعروفة بصلتها الوثيقة بإيران وتصنف نفسها ضمن فصائل “المقاومة الإسلامية” ويقودها حيدر الغراوي.

وتواجه فصائل ميليشيات الحشد الشعبي ، خاصة المقربة من طهران ، اتهامات متكررة بقمع الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 .

وعلى مدى أشهر طويلة، كانت ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية نقطة ساخنة في الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والأحزاب السياسية النافذة في البلاد.‎

وقد ندد العراقيون مرار بتدخلات طهران ورفعوا خلال الاحتجاجات شعارات مناهضة للفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران.