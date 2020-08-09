الناصرية .. متظاهرون يحرقون مقر فصيل شيعي مسلح مقرب من إيران

أضرم العشرات من المتظاهرين ، السبت ، النيران في مقر فصيل شيعي مسلح مقرب من إيران بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، جنوبي العراق .
شهود عيان ونشطاء على مواقع التواصل ، أشاروا الى ان العشرات من المتظاهرين أضرموا النيران في مقر ميليشيا حركة أنصار الله الأوفياء بمدينة الناصرية ، قبل ان تتدخل فرق الدفاع المدني لمحاولة السيطرة على النيران في المقر الذي احترق بشكل شبه كامل .
و”حركة أنصار الله الأوفياء” أحد فصائل ميليشيات “الحشد الشعبي” المعروفة بصلتها الوثيقة بإيران وتصنف نفسها ضمن فصائل “المقاومة الإسلامية” ويقودها حيدر الغراوي.
وتواجه فصائل ميليشيات الحشد الشعبي ، خاصة المقربة من طهران ، اتهامات متكررة بقمع الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 .
وعلى مدى أشهر طويلة، كانت ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية نقطة ساخنة في الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والأحزاب السياسية النافذة في البلاد.
وقد ندد العراقيون مرار بتدخلات طهران ورفعوا خلال الاحتجاجات شعارات مناهضة للفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران.