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بينهم عراقيون.. حرس الحدود البولندي يحتجز 34 مهاجراً من الشرق الأوسط

قالت السلطات البولندية، السبت، إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 34 شخصا من منطقة الشرق الأوسط، بينهم 4 نساء و4 أطفال، كانوا يستقلون مقطورة شاحنة قادمة من تركيا عبر سلوفاكيا.

وأفاد شيمون موشتشيتسكي، المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإقليمية في جنوب بولندا، اليوم السبت، بأن “أفراد المجموعة ألقي القبض عليهم مساء أمس الجمعة، ويجري احتجازهم عند مركز حرس الحدود في بيلسكو بيالا”.

وأضاف أنه يعتقد أن “المحتجزين يحملون جنسيات العراق وإيران وسوريا إلى جانب أكراد من تركيا، ولم تتضح حتى الآن الوجهة التي كانوا يقصدونها”.

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