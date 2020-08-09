شرطة النجف تعتقل عصابتين نفذتا جرائم سرقة في مقبرة وادي السلام

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، السبت، إلقاء القبض على عصابتين نفذتا جرائم سرقة في مقبرة وادي السلام.

وقال إعلام المديرية في بيان إنه تم “تشكيل فريق عمل بأمر ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفتلاوي، وبإشراف مدير قسم مكافحة إجرام النجف وبامرة ضابط شعبة الكرار، من أجل كشف جرائم السرقة المتكررة التي تحدث في قاطع مقبرة وادي السلام وساحات وقوف المركبات”.

وأضاف البيان أنه “تم جمع المعلومات ونصب الكمائن في الأماكن التي حدثت فيها الجرائم وثبت وجود عصابة تقوم بتكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها”، مبيناً أنه “بعد المتابعة الدقيقة ألقي القبض على أحد المتهمين، ومن خلال التحقيق اعترف على أفراد العصابة التي تتكون من عصابتين”.

وأكد أنه “على الفور تم القبض على تسعة من المتهمين، وفي نفس اليوم دونت أقوالهم بالاعتراف بتكسير زجاج 10 مركبات وسرقتها، كما اعترفوا بقيامهم بسرقات أخرى منها سرقة دور سكنية ودراجات نارية ومحال تجارية”.

وأشار البيان إلى أنه “خلال التحقيق اعترفوا بأنهم يستخدمون أجهزة اتصال شبيهة بأجهزة الشرطة بدلاً من الهاتف خوفاً من كشفهم، وكانت عمليات السرقة تتم من خلال التخطيط وتوزيع الأدوار بالمناطق، إذ يتم تقسيم العصابة إلى مجاميع كل اثنين أو ثلاثة لهم دور في تشخيص المركبات أو المراقبة أو التنفيذ”.

وتابع أن “شرطة النجف تعاهد جميع المواطنين بأنها ستقتص من كل مجرم يتجاوز على الأملاك الخاصة والعامة وستطبق القانون بحقه وتحمي المجتمع من الجريمة، وقد تمت إحالة المجرمين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.