متظاهرون يقطعون الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجا على تردي الكهرباء

وقال مصدر محلي، في حديث إن “العشرات من المتظاهرين في قضاء الاصلاح قاموا باغلاق جسر حيوي على الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجاً على تردي الخدمات، وطالبوا باقالة قائممقام القضاء”.

واضاف، ان “المتظاهرين قاموا بنصب السرادق”.