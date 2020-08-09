متظاهرون يقطعون الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجا على تردي الكهرباء

وقال مصدر محلي، في حديث إن “العشرات من المتظاهرين في قضاء الاصلاح قاموا باغلاق جسر حيوي على الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجاً على تردي الخدمات، وطالبوا باقالة قائممقام القضاء”.
واضاف، ان “المتظاهرين قاموا بنصب السرادق”.
وقال مصدر محلي، في حديث إن “العشرات من المتظاهرين في قضاء الاصلاح قاموا باغلاق جسر حيوي على الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجاً على تردي الخدمات، وطالبوا باقالة قائممقام القضاء”.
واضاف، ان “المتظاهرين قاموا بنصب السرادق”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.