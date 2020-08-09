مكتب الكاظمي يعلن أجندة زيارته المرتقبة إلى واشنطن

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، عزم الأخير زيارة الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل، لبحث عدة ملفات.

وقال بيان صادر عن المكتب تلقت (المدى) نسخة منه، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يبدأ الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية، حيث سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، في العشرين من الشهر الجاري.

وتشمل الزيارة بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هذه الزيارة التي ستجري في 20 آب، وتأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق بينما “نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم داعش بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فايروس كورونا المستجد”.

يشار إلى أن واشنطن وبغداد بدأتا في حزيران الماضي “حوارًا ستراتيجيًا” للبت في مستقبل الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق في إطار التحالف ضد داعش الذي تقوده واشنطن.