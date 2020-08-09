نائب: أي زخة مطر ستغرق بغداد في الشتاء

اعتبر النائب عن محافظة بغداد صباح الطلوبي العكيلي، السبت، ان أي “زخة مطر” ولو بسيطة ستؤدي إلى غرق المدينة بحال عدم التدخل العاجل من الجهات العليا لدعم امانة بغداد.

وقال العكيلي اننا “لم نعهد في الموازنات السابقة ان تترك امانة بغداد دون ان تولى الاهتمام والأخذ بنظر الاعتبار كونها تمثل الاهتمام بجمالية وواجهة وكذلك الحلول للكثير من المشاكل الخدمية ل‍عاصمة العراق بغداد الحبيبة”، مبيناً ان “تلك الاعمال دأبت امانة بغداد على القيام بها منذ عام 2014”.

وأضاف انه “في الشهر السادس من كل عام يتم المباشره بإعداد كشف لاحتياج الدوائر البلديه كلاً بحسب احتياجه في جانب خدمات المجاري للاستعداد لموسم الامطار، بعدها تعقد عدة اجتماعات لمناقشة الخطط والمعالجات وتقدم كل دائرة احتياجها للمبالغ المالية ثم تقوم الامانة بعقد اجتماع للمدراء ويتم ابلاغهم بمقدار المبالغ التي يتم تعزيز الدوائر بها وتتم المباشرة من قبل الدوائر بالعمل بحسب الاموال المخصصه بحيث لا يتم التجاوز على تلك الحصص”.

وتابع الطلوبي، أن “هذا العام ونتيجة لجائحة كورونا والتي بسببها توقفت جميع اعمال الجباية مما ادى الى عجز تام لامانة بغداد، فأنه الى يومنا هذا لا نعرف مقدار الاموال المخصصة او فيما اذا كانت هنالك اصلا اموال ام لا اضافة الى انه تم توجيه كتب الى الدوائر البلدية تمنع العمل بالاجل مما سبب ارباك بالعمل”، لافتا الى ان “الوضع الحالي يستوجب تدخل الجهات العليا متمثلة بدعم رئيس الوزراء للامانة”.

وأكد أن “بغداد سوف تشهد فصل شتاء يعيدنا الى ايام غرقها في فترة تولي نعيم عبعوب لها وستكون اي زخة مطر ولو بسيطة مؤدية الى غرق المدينة، بالتالي نعتقد ان دعم امانة بغداد امر مهم جدا”، مشددا على ان “امانة بغداد عملها يحتاج الى تواصل يومي ويظهر تلكؤها بشكل واضح من خلال النفايات وتراكمها وهو ما يجعل من وضع المحافظة مأساوي، ما يعني ان للامانة وضع خاص يجب ان تأخذ الحكومة هذا الامر باعتبارها خاصة انها جانب خدمي و عملها تأدية تلك الخدمة”.