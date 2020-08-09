نائب يكشف عن اتفاق على نقل ملف مطار الموصل الى صندوق الاعمار

كشف النائب احمد الجبوري، السبت، عن اتفاق مع رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات “الإرهابية” محمد هاشم العاني على نقل ملف مطار الموصل الى صندوق الاعمار لغرض اكماله.

وقال الجبوري في تغريدة له على “تويتر”، إنه “‏تم الاتفاق على نقل ملف مطار الموصل من ديوان المحافظة الى صندوق الاعمار لغرض إكمال المطار عن طريق التنفيذ الحكومي وليس عبر نافذة الاستثمار”.

وأضاف أنه “تم صرف ٢٩ مليون دولار لاعمار مستشفى الخنساء ومركز قسطرة القلب في مستشفى السلام ‏من المنحة الكويتية وانجاز الجسرين (٥ ، ٤ ) وطريق موصل — بغداد”.