الصحة تعلن 2726 إصابة بكورونا.. يومان يفصلان العالم عن إعلان اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد تسجيل 2726 إصابة جديدة بفايروس كورونا و82 حالة وفاة في البلاد.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفايروس في بغداد/ الرصافة 287، بغداد/ الكرخ 207، مدينة الطب 56، النجف 137، السليمانية 97، أربيل 285، دهوك 160، كربلاء 239، كركوك 150، ديالى 65، واسط 106، البصرة 243، ميسان 147، بابل 124، الديوانية 78، ذي قار 86، الأنبار 57، المثنى 88، نينوى 93، صلاح الدين 21.

فيما سجلت مستشفيات العراق 2271 حالة شفاء في بغداد/الرصافة 338، بغداد/الكرخ 490، مدينة الطب 73، النجف 62، السليمانية 35، أربيل 86، دهوك 20، كربلاء 247، كركوك 46، ديالى 64، واسط 208، البصرة 132، ميسان 77، بابل 151، الديوانية 85، ذي قار 65، الأنبار 25، نينوى 67.

أما الوفيات في عموم العراق فقد بلغت 82 حالة متوزعة كما يلي: بغداد/ الرصافة 6، بغداد/ الكرخ 5، مدينة الطب 6، النجف 4، السليمانية 7، أربيل 10، كربلاء 4، كركوك 7، ديالى 1، واسط 2، البصرة 9، بابل 9، الديوانية 3، ذي قار 3، المثنى 2، نينوى 4.

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 150115 منها شفاء 107775 ووفاة 5392 شخصًا.

تزامن ذلك مع تبقي يومين يفصلان العالم عن اعتماد أول لقاح محتمل ضد كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اقترابها من الكشف عن أول لقاح في العالم، يحارب فايروس كورونا المستجد، والذي عمل على تطويره معهد جماليا، ومقره موسكو. وفقا لوكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي)، سيتم تسجيل اللقاح خلال شهر آب الجاري.

من جانبه أكد نائب وزير الصحة الروسي، أوليج جريدنيف، أن يوم 12 آب الجاري، سيكون حاسما في تاريخ البشرية، حيث سيكون اللقاح قد اجتاز مرحلة التسجيل، على حد قوله، ما يعني بعد يومين، وفقا لتصريحات أدلى بها لوكالة “إنترفاكس” الروسية.