سائرون: مشاكلنا مع الحلبوسي تتعلق بتعطيل جلسات البرلمان

أكد النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، أمس الأحد، وجود مشاكل مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحبلوسي، تتعلق “بتعطيل عمل المجلس”.

وقال العكيلي إنه خلال الفترة الماضية تم تعطيل عمل مجلس النواب وهي إحدى مشاكلنا الرئيسة معه، مضيفًا أن الكثير من القوانين المهمة باقية على حالها لم ترفع. وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون هذا بالتنسيق مع النواب كي يكونوا على معرفة بالقوانين التي تهم المواطنين.

وعرج العكيلي على مشاكل أسماها بـ “الداخلية” حول تنظيم جلسات مجلس النواب، قائلًا: ينبغي مراعاة الوضع داخل الجلسة، واتخاذ اجراءات قانونية حقيقية متبعة ضمن النظام الداخلي، مبينا أن المشكلة عرضت على الحلبوسي وتم توضيحها ومن “المفترض ان يعالجها”.

وافترض العكيلي أن تستمر أزمة كورونا لسنين، متسائلا: هل يعني أن المجلس سيعطل كل جلساته؟، فيما أكد أن عدد الاعضاء النواب الذين يحضرون إلى المجلس يوميا بالعشرات واكثرهم يمارسون اعمالهم من خلال لجانهم.

وكان النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، قد انتقد يوم الثلاثاء (14 تموز 2020) عدم عقد جلسات مجلس النواب العراقي، عادًا ان العراق يمر بعدة أزمات تستوجب عقد جلسات برلمانية.