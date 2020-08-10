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ضابط فقد البصر خلال الحرب يحصل على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة

العراق.. ضابط فقد البصر خلال الحرب يحصل على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، حصول المقدم علاء العيداني على شهاد الماجستير في الفنون الجميلة.

وقال رسول، في بيان صحفي، إن “المقاتل البطل المقدم علاء العيداني ورغم إصابته البليغة أثناء تغطيته لمعارك النصر، نال شهادة الماجستير بدرجة امتياز عن دراسته الموسومة (تقنيات أداء الممثل في تحول العلامة الاجتماعية في العرض المسرحي العراقي)”.

العراق.. ضابط فقد البصر خلال الحرب يحصل على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة

حصول المقدم علاء العيداني على شهاد الماجستير في الفنون الجميلة

وأضاف: “أبارك له هذا الإنجاز وأتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية والعلمية”.

العراق.. ضابط فقد البصر خلال الحرب يحصل على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة

علاء العيداني

يذكر أن الرائد علاء مهدي العيداني أصيب خلال المعارك ضد تنظيم “داعش” وفقد بصره، وبعد الإصابة قررت وزارة الدفاع ترقيته إلى رتبة مقدم.

المصدر: RT

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