لدى لقاءها وزير الصحة والبيئة …وزيرة الهجرة تشيد بالجيش الابيض ودوره بدرء خطر الجائحة عن النازحين

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو بوزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي في مقر وزارة الصحة ببغداد ، و ناقش الجانبان الاجراءات الضرورية المتخذة و الواجب القيام بها للحد من انتقال العدوى وحماية ابناء البلاد والتشديد على الاجراءات الوقائية من مرض فايروس كورونا الخطير (coved -19) سيما النازحين في المخيمات .

واشادت سيادتها بكافة الدوائر المعنية في وزارة الصحة ومديريات الدفاع المدني (الجيش الابيض) في تعفير وتعقيم كافة مخيمات النازحين لدرء الخطر عن النازحين من فايروس كورونا القاتل فضلا عن توفير الدعم المادي الى هذه الفرق لتجنب هذا الفايروس الخطير سريع الانتشار .

الى ذلك أكد وزير الصحة محمد التميمي ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة هذا الوباء وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفايروس ، مضيفا أن الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً لكل الوزارات في الدولة .