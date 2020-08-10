منظمة عربية تطالب الشعب اللبنانى بتحرير لبنان من حكم ملالى ايران لحل ازمة لبنان الاقتصادية

منظمة عربية تطالب الشعب اللبنانى باسقاط حكومة 14 اذار الموالية لايران وحزب الله

منظمة عربية تطالب الجيش اللبنانى بنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبنانى جنوب لبنان

بيان صحفى

طالب المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية للدراسات زيدان القنائى والباحث السياسى كافة اطياف الشعب اللبنانى باستمرار الثورة الشعبية بلبنان بعد انفجار مرفا بيروت وذلك لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله اللبنانى الذى يسيطر على الحكومة وعلى الرئاسة اللبنانية

واكدت المنظمة ان حزب الله حول لبنان الى رهينة بيد ملالى ايران الذين يتحكمون فى مصير الشعب اللبنانى من خلال ميليشيا حزب الله وحكومة 14 اذار التى تحكم لبنان والموالية لايران وحزب الله

وجددت المنظمة الدعاوى للجيش اللبنانى بنزع سلاح حزب الله باعتباره ميليشيا ايرانية مسلحة تسيطر على القرار السياسى داخل لبنان وتتبع ملالى ايران ومرشد ايران مما يزيد من المعاناة الاقتصادية والمعيشية للشعب اللبنانى حيث ترفض كافة دول العالم مساعدة لبنان لحل ازمته الاقتصادية بسبب سلاح حزب الله وحكومة 14 اذار الموالية لحزب الله ولايران