وزيرة الهجرة تبحث مع سفير تركيا لدى بغداد ملف النازحين العراقيين في الجمهورية التركية

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ان الوزارة تعمل على اعادة المهاجرين والنازحين الى مناطق سكناهم بصورة طوعية سواء كانوا مهجرين في الداخل او في الخارج بضمنهم الكفاءات العلمية التي أجبرت على مغادرة العراق ، مشيرة خلال استقبالها سعادة السفير التركي لدى العراق السيد فاتح يلدز الى ان الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات للعوائل العائدة الى مناطق سكناها الاصلية فضلا عن العمل على اعادة اعمار وتاهيل الدور العائدة لها اضافة الى توفير فرص العمل للمهجرين .

وقالت سيادتها خلال اللقاء ” اننا نعمل على اعادة النازحين المتواجدين في الجمهورية التركية طوعيا الى البلاد من خلال تأمين وسائل النقل برا وجوا لهم ” ، لافتة الى ضرورة العمل المشترك ووضع خطة بين البلدين لتسهيل عودتهم طوعيا الى ارض الوطن .

واوضحت السيدة جابرو ان الوزارة تعمل وفق استراتيجية احترام حقوق الانسان وحل قضايا النازحين واللاجئين بشكل انساني ودائمي عن طريق احترام خيارات النازح واللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دوليا .

من جهته هنأ سعادة السفير التركي السيد فاتح يلدز السيدة الوزيرة بمناسبة تسنمها منصب الوزارة ، مبديا استعداد بلاده للتعاون المشترك مع الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين لوضع خطة عمل موحدة تسهم في اعادة العراقيين المتواجدين في تركيا الى البلاد طوعيا .